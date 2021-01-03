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Teknoloji Vodafone internet paketleri Vodafone faturalı faturasız internet paketleri
Teknoloji

Vodafone internet paketleri Vodafone faturalı faturasız internet paketleri

Vodafone internet paketleri ile telefonumun internet ayarlarını nereden yapabilirim? soruları kullanıcılar tarafından merak edilmekte. Vodafone üzerinden ister evde internet isterse de mobil internet kullanmak çok kolay. Vodafone Evde İnternet ve TV kampanyaları, paketleri, ve fiyatları hakkında bilgi alabilir, başvuru yapabilirsiniz. Peki telefonun internet ayarlarını nereden yapılır? Vodafone modemli internet paketleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:09:00 - 2021-01-03 16:10:31
Vodafone internet paketleri Vodafone faturalı faturasız internet paketleri

Cihazınızın internet ayarlarını Yanımda İnternet sayfasında yer alan İnternet Ayarlarım bölümünden düzenleyebilirsiniz. Vodafone Evde İnternet ve TV kampanyaları, paketleri, ve fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motoru üzerinden Vodafone internet tarifelerini merak etmekte.

Telefonumdan internete bağlanamıyorum, sorun ne olabilir?

Tarifenize tanımlı internet kullanım haklarınız sona ermişse, bağlantı problemi yaşıyor olabilirsiniz. Yanımda uygulaması ya da Yanımda İnternet sayfası üzerinden kalan GB kullanım haklarınıza göz atabilir, kolaylıkla ek paket yüklemesi yapabilirsiniz.Eğer kullanmakta olduğunuz cihaz yeniyse 3G/4G ayarlarının yapılmış olduğundan emin olunuz. Cihazınızın internet ayarlarını Yanımda İnternet sayfasında yer alan İnternet Ayarlarım bölümünden düzenleyebilirsiniz. İnternet bağlantınız olmadığı durumlarda bile Yanımda uygulamasını ya da Yanımda İnternet sayfasını kullanabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Peki Vodafone internet paket fiyatları ne kadar?

Vodafone ADSL Paketleri

Vodafone Faturalılara Özel, Vodafone Redlilere Özel, Gençlere Özel, Faturalı Gençlere Özel, Vodafone Redli Gençlere Özel kampanyalarının yanında Vodafone faturalılara özel ilk 6 ay yüzde 50 indirim kampanya fiyatları aşağıda yer almakta.

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