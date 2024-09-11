Vodafone Her Şey Yanımda’da okula dönüş kampanyası başladı!

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda’da okula dönüş dönemine özel kampanya düzenliyor. Toplam 14 kategoride bini aşkın mağaza tarafından 5 milyonu aşkın ürünün sunulduğu Vodafone Her Şey Yanımda’da Eylül sonuna kadar devam edecek olan kampanya kapsamında Elektronik İhtiyaçlar, Okul Giyim, Kırtasiye İhtiyaçları kategorilerinde özel indirimler sunuluyor.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi: “Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda’da müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunmaya devam ediyoruz. Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren ya da web sitemizi ziyaret eden herkes platformumuzu kullanabiliyor ve avantajlı kampanyalarımızdan yararlanabiliyor. Yeni kampanyamızda müşterilerimizin okula dönüş heyecanına ortak oluyoruz. Farklı kategorilerde özel indirimlerle müşterilerimizin bu dönemde çocuklarını mutlu etmelerine vesile olacak ürünler sunuyoruz. Herkesi kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz.”

Seçili ürünlerde özel indirimler

Elektronik İhtiyaçlar kategorisinde telefon, bilgisayar, tablet, klavye, kulaklık gibi ürün gruplarında sınırlı sayıda ürün uygun fiyatlarla sunuluyor. Okul Giyim kategorisinde DeFacto, Mavi, Muggo gibi markaların spor ayakkabı ve okul çantası gibi ürün gruplarında; Kırtasiye İhtiyaçları kategorisinde ise Faber-Castell, Fatih gibi markaların temel okul ihtiyaçları gibi ürün gruplarında avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Alışverişlerde ek avantajlar

Vodafone Her Şey Yanımda müşterileri, okula dönüş dönemi indirimlerine ek olarak farklı kampanyalardan da yararlanabiliyor. Vodafone bireysel müşterileri, dijital çekiliş ürünleri hariç ilk alışverişlerinde 500 TL ve üzerine 5 GB, 750 TL ve üzerine 10 GB internet paketi kazanıyor. 200 TL ve üzeri alışverişlerde Kargo Bedava geçerli oluyor.

Farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün

Vodafone Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Süpermarket, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Anne-Bebek, Moda, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Ev-Yaşam, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Spor ve Outdoor, Pet Shop, Oto Aksesuar ve Altın-Pırlanta olmak üzere farklı kategorilerde 5 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Vodafone Her Şey Yanımda, bugüne kadar yaklaşık 100 milyon kez ziyaret edildi. Toplam 25 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşan platformun müşteri sayısı ise 2 milyona yaklaştı.