Vodafone, "Güvenli Araç Çözümleri"ni piyasaya sundu

İSTANBUL (AA) - Vodafone, taşımacılık sektörüne yönelik yeni nesnelerin interneti (IoT) ürününü piyasaya sundu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, "Güvenli Araç Çözümleri" olarak adlandırılan yeni ürün, nesnelerin interneti teknolojisi ile taşıtların hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan takograftaki verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan araçtan dijital olarak indirilmesini sağlıyor. "Vodafone Güvenli Araç Çözümleri", bu verileri analiz ederek müşterilere katma değer yaratacak bilgilere dönüştürüyor.

Örneğin, sürüş süresinin canlı takibi ve alarmlar sayesinde şoförler yasal sürüş sürelerine uymak zorunda kalıyor. Bu durum, şoförlerin araç kullanırken daha zinde olmalarını sağlayarak potansiyel kazaları da engelliyor. Bu sayede, uluslararası taşımacılıkta yüksek miktarlı cezalara neden olan hatalar önlenebiliyor.

İşletmelerin operasyonel süreçlerini iyileştirirken maliyetleri azaltan "Vodafone Güvenli Araç Çözümleri"ni kullanan ilk firma Hüner Global Lojistik oldu. Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında parsiyel ve komple araç taşımacılığı yapan Hüner Global Lojistik, "Vodafone Güvenli Araç Çözümleri" sayesinde manuel bir sürece gerek kalmadan dijital takograflarında depolanan verileri uzaktan indirebilme imkanı buldu. Şirket böylece, araç takip sistemlerinin özelliklerini de içeren bu servis ile araçlarının lokasyonlarını takip edip verimliliklerini artırmayı hedefliyor.





- "İşletmeleri dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla buluşturmaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5G'ye geçişle birlikte neredeyse tüm cihazların çevrim içi hale geleceğini ve IoT’nin daha da ön plana çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılı itibariyle yaratacağı 6,2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle IoT, işletmeler için büyük fırsatlar sunuyor. Biz de IoT'de dünya lideri olan Vodafone Grubu'nun yetkinliğinden aldığımız güçle bu fırsatları Türkiye’deki işletmeler için yakalanır kılmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin bu teknolojiler sayesinde maliyetlerini düşürüp verimliliklerini artırmalarını, giderek zorlaşan rekabette ön sıralarda yer almalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedefle çözüm ortaklarımızla birlikte yeni ürünler geliştiriyor ve öncü yatırımlar yapıyoruz. İşletmelerimizin dijital iş ortakları olarak uçtan uca çözümlerimizle onların yanında yer alıyoruz. Türkiye'de işletmeleri dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla buluşturmaya devam edeceğiz."

Hüner Global Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Hüner de modern araç filosu ve deneyimli sürücü kadrosu ile tüm Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında parsiyel ve komple araç taşımacılığı yaptıklarını, toplam 750 çalışanı bulunan firmanın, aynı zamanda filo, lojistik depolama, araç tamir ve bakım hizmetleri de verdiğini bildirdi.

Hüner, "Takograf takip kullandığımız bir sistemdi. Ancak dijital takograflarda yer alan verilerin manuel süreçlerle indirilmesi, hem operasyonel maliyetlere hem de hatalara neden oluyordu. Bu sebeple nesnelerin internetine geçiş kararı aldık. Takograf takip sistemini daha gelişmiş ve ihtiyaçlarımızı bütünüyle karşılayan bir çözüm olarak sunan Vodafone sayesinde verimliliğimiz ve iş sürekliliğimizde artış sağladık." ifadelerini kullandı.





- 3 paketten oluşuyor





Verilen bilgiye göre, "Güvenli Araç Çözümleri", 3 paketten oluşuyor. "Pro 1 Dijital Takograf" olarak adlandırılan ilk pakette, geleneksel araç takip sistemlerinde yer alan hizmetlere ilave olarak araçlarda yer alan dijital takografların insan müdahalesine gerek kalmadan talep edilen sürelerde uzaktan indirilmesi sağlanıyor. Sürüş süresi bilgileri gerçek zamanlı takip ediliyor ve olası ihlallere ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor.

"Pro 2 Sürüş Performans" olarak adlandırılan ikinci pakette, geleneksel araç takip sistemlerinde yer alan hizmetlere ek olarak belirli dönemlerde araçların içinde yer alan sensörlerden veri alınıyor. Alınan veriler, gerçek zamanlı işlenerek sürüş performansı ölçülüyor. Zamanla biriken veriler, anlamlandırılarak daha güvenli ve ekonomik sürüş sağlıyor.

Üçüncü paket ise "Premium" olarak adlandırılıyor. Bu pakette, hem dijital takografların uzaktan indirilmesi hem de araç içinde yer alan sensörlerden elde edilen verilerin analiz edilerek sürüş performansının ölçümlenmesi sağlanıyor.



































