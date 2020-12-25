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Ekonomi Vodafone FreeZone'nun online Edis konseri 5,7 milyon görüntülemeye ulaştı
Ekonomi

Vodafone FreeZone'nun online Edis konseri 5,7 milyon görüntülemeye ulaştı

Online Edis Konseri için Vodafone Park'ta özel bir sahne kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:40:28 -
Vodafone FreeZone'nun online Edis konseri 5,7 milyon görüntülemeye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone tarafından Vodafone Park'ta düzenlenen, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserinde, Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Edis sahne aldı.

Vodafone açıklamasına göre, seyircisiz gerçekleşen konserde Edis yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı ve 22 parça seslendirdi. Türkiye'nin dört bir yanından 5,7 milyon görüntülenmeye ulaşan konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalı üzerinden canlı olarak ve ücretsiz izlendi. Kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanan izleyiciler Edis ile sahnede online deneyim yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edis, "Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserini gerçekleştirmekten mutluluk duydum. Heyecan verici ve çok özel bir deneyimdi. Dijital teknolojiler sayesinde mesafeleri ortadan kaldırdık. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Sürekli etkileşim halindeydik. Keyifli bir konserle 2020'ye veda ettik. Bu güzel organizasyon için Vodafone'a çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


- İzleyiciler led ekranlara yansıtıldı

Vodafone FreeZone Online Edis Konseri için Vodafone Park'ta özel bir sahne kuruldu. Vodafone FreeZone'un diğer online konserlerinden farklı olarak izleyicilere gerçek bir konser atmosferi sunuldu. Seyircilerin dron çekimleriyle hem görüntü hem de müzikal anlamda kendilerini stadyumda hissetmeleri sağlandı. Konseri online izleyen gençler belirli periyotlarla led ekrana yansıtılarak konserin bir parçası haline getirildi.

Konserde ayrıca, YouTube sohbet bölümünde "Sıradaki şarkı kime gelsin?" gibi sorular sorularak yorumlar toplandı ve ekranlara yansıtıldı. Edis'ten gelen yönlendirmelerle emojiler ekranlara verildi. Her şarkıdan sonra alkış isteyen Edis'e emojilerle birlikte alkış sesi de verildi. Şarkılar oylandı ve ekranlarda paylaşıldı. Son şarkıda sahneden ayrılan Edis, izleyicilerin alkış emojileri üzerine yeniden sahneye çıkarak "bis" yaptı.

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