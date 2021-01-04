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Teknoloji Vodafone faturalıdan faturasıza geçme nasıl olur? Faturalıdan kontörlüye geçiş Vodafone
Teknoloji

Vodafone faturalıdan faturasıza geçme nasıl olur? Faturalıdan kontörlüye geçiş Vodafone

Vodafone faturalıdan faturasıza geçiş nasıl olur? Vodafone faturalıdan faturasıza geçiş nasıl yapılır? Hattım vodafone faturalı, taahhüt de yarın sona eriyor. Başka operatöre geçiş yapamadım. Taahhüt de vermek istemiyorum, faturasız hatta nasıl geçiş yapabilirim? sorusu çok sayıda Vodafone müşterisi tarafından merak edilmekte. Peki Vodafone faturalıdan faturasıza geçme nasıl olur?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:08:00 -
Vodafone faturalıdan faturasıza geçme nasıl olur? Faturalıdan kontörlüye geçiş Vodafone

Bazı vatandaşlar iki Vodafone hattı birden kullanıyor. Bu durumda hattın birini faturasıza çevirmek istiyor ya da faturalı kullanıcı konuşmama göre, cebindeki paraya göre kontör alır konuşurum, onun haricinde boşuna her ay onca para ödemek istemiyorum açıklamada da bulunmakta. Peki faturalıdan kontörlüye geçiş Vodafone operatöründe nasıl olur ve ne kadar cayma bedeli olur? İşte detaylar.

Vodafone faturalı faturasıza nasıl geçerim?

Yukarıda bahsettiğim gibi Vodafone faturalıdan faturasıza geçmek için iki yol var.

1. 0542 542 00 00 numarası üzerinden müşteri hizmetlerini arayıp Vodafone faturalı dan faturasıza geçiş işleminizin başlatılmasını talep edebilirsiniz.

2. Faturalıdan faturasıza geçiş Vodafone Cep şubelerinde de yapılmaktadır. Size en yakın Vodafone mağazasına gidip geçişinizi yapabilirsiniz.

Vodafone Yanımda uygulaması: Uygulamaya giriş yaptıktan sonra "Tarifem ve Kullanımlarım" sekmesinin altında yer alan "Geçebileceğim Tarifeler" sayfası üzerinden kolayca tarife değişikliği yapabilirsiniz. Yanımda uygulamasını indirmek için tıklayınız. Yanımda İnternet: Tarife değişikliğinizi Yanımda İnternet "Geçebileceğim Tarifeler" sayfası üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 Ayrıca 7000 Sesli Yanıt Self Servis'i arayarak ya da telefonunuzun mesaj bölümüne geçmek istediğiniz tarifenin kodunu yazarak 7048'e SMS gönderebilirsiniz.

Faturalı hattan, faturasız hatta geçiş işlemi yaparken herhangi bir kısıtla karşılaşır mıyım?

Evet. Aktivasyon yapıldıktan sonra ilk 30 gün içerisinde şebeke içi geçiş yapılamamaktadır. Şebeke içi geçiş yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde tekrar şebeke içi geçiş yapılamaz. 

Tarife değişikliği talebimden ne kadar süre sonra yeni tarifeme geçerim?

Anlık tarife değişikliklerinde işlem yaptığınız gün tarifeniz değişir ve bilgilendirme SMS’inden sonra haklarınız yüklenir. İleri tarihli olarak yapmış olduğunuz tarife değişikliğinde ise fatura kesim tarihinizden sonra tarifeniz değişir ve bilgilendirme SMS’inden sonra haklarınız yüklenir.

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