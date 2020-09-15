Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’na 26 bini aşkın başvuru

Toplam 90 kişinin kabul edilmesinin hedefl endiği programa, ilk etapta 29 farklı üniversiteden 63 genç kabul edildi. İkinci etap işe alımlar için ise süreç devam ediyor. Eylülün ikinci yarısı itibarıyla işe başlayacak olan ve yüzde 65’i kadın çalışanlardan oluşan genç Discover’lar, Vodafone Türkiye’nin teknoloji, bireysel ve kurumsal iş birimleri, finans, hukuk, insan kaynakları ve müşteri operasyonları fonksiyonlarında tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak.

“Genç yetenekleri keşfetmeyi önemsiyoruz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirtti. Bayram, “Gelecekte Vodafone’un liderlik ekibinde görev alabileceğine inandığımız, yoğun bir eğitim ve gelişim yatırımı yaptığımız genç yetenekleri her yıl bu program aracılığıyla Vodafone Türkiye Ailesi’ne dahil ediyor ve onlara geleceğin mesleklerini bugünden yaşatıyoruz” açıklamasında bulundu.