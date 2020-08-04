Vodafone Business’la spora temassız başlıyorlar

Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız, operasyonel verimlilik, uzaktan yönetim ve verimli çalışma çözümleriyle işletmelerin dijitalleşme süreçlerine destek verdiklerini belirtti. Vodafone Business olarak, salgın sürecinde sundukları dijital çözümlerle işletmelerin yanında olduklarını aktaran Kulaksız, “Mars Sportif de üyelerinin sağlığı ve güvenliği için bizim çözümlerimizi tercih etti. Sunduğumuz temassız geçiş çözümüyle kulüplerine girişleri temassız hale getirdi. Böylece hem sektöründe örnek bir çalışmaya imza attı hem de üyelerinin koronavirüsten korunmaları için önlem almış oldu. Vodafone Business olarak sunduğumuz çözümlerle her sektörden ve her ölçekten işletmemizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.