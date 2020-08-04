  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Vodafone Business’la spora temassız başlıyorlar

Vodafone Business, QR okuyucu tabanlı temassız geçiş çözümüyle spor kulübü zinciri Mars Sportif’in kulüplerine temassız girilmesini ve virüs riskinin azaltılmasını sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:32:00 -
Vodafone Business’la spora temassız başlıyorlar

Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız, operasyonel verimlilik, uzaktan yönetim ve verimli çalışma çözümleriyle işletmelerin dijitalleşme süreçlerine destek verdiklerini belirtti. Vodafone Business olarak, salgın sürecinde sundukları dijital çözümlerle işletmelerin yanında olduklarını aktaran Kulaksız, “Mars Sportif de üyelerinin sağlığı ve güvenliği için bizim çözümlerimizi tercih etti. Sunduğumuz temassız geçiş çözümüyle kulüplerine girişleri temassız hale getirdi. Böylece hem sektöründe örnek bir çalışmaya imza attı hem de üyelerinin koronavirüsten korunmaları için önlem almış oldu. Vodafone Business olarak sunduğumuz çözümlerle her sektörden ve her ölçekten işletmemizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı