Vodafone bloke olan hat nasıl açılır? Vodafone PIN PUK kodunu unuttum ne yapmalıyım?

Cihazınızın açılış ekranında pin kodunun gelmesi istenmeyebilir. Kullanıcılar pin kodunu kaldırmak için sahip olunan cihazın ayarlarını kurcalayarak pin ve puk kodunun iptalinin nereden gerçekleştirileceğini araştırmakta. Cihazı her yeniden başlattığımda PIN kodunun istenmesi canınızı sıkıyorsa bu haber tam da size göre.

Vodafone PIN bloke olan hat nasıl açılır?

Hatlarımın PIN / PUK bilgisini Online Self Servis’te nasıl öğrenebilirim? Firma yetkilisi tüm hatlarına ait, alt kullanıcılar ise kendi hatlarına ait PIN&PUK bilgilerini görebilirler. Bunun için Online Self Servis’te Hat ve Telefon İşlemleri menüsü altından PIN ve PUK seçeneğinden, PIN ve PUK bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Vodafone SIM kart değişikliği için ücret talep ediliyor mu?

Sistemlerimizde adınıza kayıtlı cihaz bilgisine bağlı olarak ücret ödemeniz gerekebilir. Aksi takdirde mevcut SIM kart ücretlendirmesi(31 TL) uygulanacaktır.

PIN kodumu nasıl öğrenebilirim?

Eğer hattınızı kullanmaya başladıktan sonra PIN 1 kodunuzu değiştirmediyseniz, kodunuzu SIM kartınızın üzerinde yer alan aşağıdaki bölümden öğrenebilirsiniz. Eğer PIN 1 kodunuzu değiştirdiyseniz ve hatırlamıyorsanız, kodu 3 defa yanlış girmenizi takiben bloke olan SIM kartınızı PUK 1 kodunuzu girerek açabilir ve 4 haneli yeni bir PIN 1 kodu oluşturarak hattınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Telefonun ekranında çıkan yönlendirmeleri takip ederek, bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

PIN kodlarımı en hızlı nasıl değiştirebilirim?

Telefonunuzun tuşlarını kullanarak PIN kodlarınızı kolayca değiştirebilirsiniz. Bunun için aşağıda belirtilen tuş kombinasyonlarını kullanmanız yeterli olacaktır:

PIN 1 Değiştirme: **04*eski PIN*yeni PIN*yeni PIN# Arama Tuşu

PIN 2 Değiştirme: **042*eski PIN2*yeni PIN2*yeni PIN2 # Arama Tuşu

PIN kodlarımın blokesini en hızlı nasıl kaldırabilirim?

PIN kodlarınızın blokesini kaldırmak için telefonunuzun tuş takımını kullanarak aşağıdaki tuş kombinasyonlarını girebilirsiniz:

PIN 1 Bloke Kaldırma: **05*PUK 1*yeni PIN*yeni PIN # Arama Tuşu

PIN 2 Bloke Kaldırma: **052*PUK 2*yeni PIN2*yeni PIN2 # Arama Tuşu

PIN ve PUK kodları nelerdir, ne işe yararlar?

PIN 1 ve PUK 1 Kodları:

PIN 1 Kodu, SIM kartınıza ait 4 haneli bir şifredir. Dilediğiniz zaman telefonunuzun “Ayarlar” menüsünden değiştirebileceğiniz PIN 1 kodunu üç defadan fazla yanlış girdiğinizde, SIM kartınız geçici olarak bloke ve telefonunuzun giriş ekranında “SIM kilitli” ifadesini görürsünüz.

PIN 1 kodunun yanlış girilmesi sebebiyle bloke olan SIM kartınıza yeniden erişebilmek için, 8 haneli PUK 1 şifresini girmeniz gerekir. PIN 1 kodunun aksine, PUK 1 kodu değiştirilemez ve 10 defadan fazla hatalı girildiğinde SIM kartınız kalıcı şekilde bloke olur; dolayısıyla SIM kart değişikliği yapmanız gerekir.

PUK koduyla giriş yaptıktan ve SIM kart blokesini kaldırdıktan sonra, yeniden bir PIN 1 kodu oluşturmanız gerekecektir. Ekranda beliren 4 haneli şifreyi dilediğiniz gibi oluşturabilir, bundan sonra telefonunuzu açarken bu şifreyi kullanabilirsiniz.

PIN kodu ve telefon ekran kilidi şifresi kolayca birbirine karıştırılabilmektedir. PIN kodu, SIM kartınıza ait bir şifredir; telefon hattınızın aramalara ve mesajlaşmalara açılması için kullanılır. Telefon ekran kilidi ise, halihazırda hattı açık ve erişilebilir olan telefonunuzun ekranının açılması için kullanılır.

PIN 2 ve PUK 2 Kodları:

PIN 2 kodu, 4 haneli bir şifredir; telefonunun menülerindeki bazı özellikleri aktif hale getirmek veya iptal etmek için kullanılır. PIN 2 kodunu dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. PIN 2 kodunun 3 defa üst üste yanlış girilmesi, SIM kartın bloke olmasına sebep olur.

PIN 2 kodunun 3 defa yanlış girilmesi sebebiyle bloke olan SIM kartın yeniden açılması için 8 haneli bir şifre olan PUK 2 kullanılır. PUK 2 kodu değiştirilemez ve 10 defadan fazla yanlış girilmesi durumunda SIM kart değil, yalnızca PIN 2 ile ilgili bölümler bloke olur. Dolayısıyla SIM kart değişikliği şart değildir.