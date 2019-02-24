0553 313 94 23

Vodafone 5G akıllı telefonları şebekesine bağlayan ilk operatör oldu

Vodafone, Mobil Dünya Kongresi öncesinde Madrid ve Barselona’da ilk ticari 5G akıllı telefon denemelerini başarıyla gerçekleştirerek, 5G akıllı telefonları dünyada şebekesine bağlayan ilk operatör oldu.

24 Şubat 2019 Pazar 12:47
Vodafone 5G akıllı telefonları şebekesine bağlayan ilk operatör oldu

Vodafone, Mobil Dünya Kongresi öncesinde Madrid ve Barselona’da ilk ticari 5G akıllı telefon denemelerini başarıyla gerçekleştirerek, 5G akıllı telefonları dünyada şebekesine bağlayan ilk operatör oldu. Yeni teknolojiye uyum ve test çalışmalarını aralıksız sürdüren Vodafone, saniyede 1.5 Gigabit (Gbps) indirme hızları sunan 5G şebekesini de Mobil Dünya Kongresi sırasında görücüye çıkaracak.


Vodafone, dünyada 5G akıllı telefonları canlı 5G şebekesine bağlayan ilk operatör oldu. Bu yıl piyasaya sürülecek üç 5G akıllı telefon ile Barselona ve Madrid’de dört hafta süren denemeleri başarıyla tamamlayan Vodafone, çalışmalar sırasında 4G’den 10 kata kadar daha yüksek 5G indirme hızlarından yararlanarak kusursuz bir 4K görüntülü çağrı da gerçekleştirdi. 25 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde başlayacak Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında şehir merkezinde 5G sinyali vermeye başlayan Vodafone, bu yılın ikinci yarısından itibaren birçok Avrupa şehrinde de 5G şebekesini devreye almaya hazırlanıyor. Mobil Dünya Kongresi süresince şehrin sokaklarında dolaşacak bir otomobil, şebekenin daha şimdiden sunduğu 1,5 Gbps hızları ölçüp bildirecek.



Avrupa’daki Vodafone baz istasyonları 5G şebeke hızlarını desteklemeye hazır


Vodafone, 5G teknolojisine uyumla ilgili çalışma ve denemelerine devam ediyor. Avrupa’daki 4G ayak izinin yüzde 98’inde tek radyo erişim şebekesine (Single RAN) yatırım yapan Vodafone, bu sayede mevcut 4G şebekesinin üzerine 5G’yi rahatlıkla ekleyebilecek. Şirketin hâlen Avrupa’nın belli başlı şehirlerindeki Single RAN baz istasyonlarının üçte ikisinden fazlası, 5G şebeke hızlarını şimdiden destekleyecek taşıma gücüne sahip bulunuyor.


Avrupa’daki en büyük pazarlarında 5G çalışmalarını aralıksız sürdüren Vodafone, bu kapsamda İtalya’daki ilk 5G şebekesini oluşturmak üzere Milano’da 90 milyon euroluk yatırımla şehrin yüzde 80’inden fazlasında 5G kapsaması sağladı. Vodafone, İtalya’da özel sektör ve kamu işbirliğiyle bugüne kadar sağlıktan güvenliğe, akıllı enerjiden akıllı şehirlere, taşımacılıktan imalata 31 adet 5G kullanım örneğini hayata geçirdi. İngiltere’de ise yedi şehirde 5G’yi test eden Vodafone, Eylül 2018’de İngiltere ve Manchester City Kadın Futbol Takımı Kaptanı Steph Houghton’ın 11 yaşındaki taraftar Iris’e futbol tüyoları vermesi için ülkenin ilk holografik görüşmesini gerçekleştirdi. Vodafone Almanya, Dusseldorf yakınlarındaki 5G Mobilite Laboratuvarı ve araba test pistini kullanarak 5G standardını gelecekte ağa bağlı ve otonom sürüşe uygun hale getirme çalışmaları nedeniyle 2019’da uluslararası Paul Pietsch Ödülü’nü kazandı. Şirket, hâlen Alman yayıncı WDR ile 5G üzerinden ısmarlama video ve TV dağıtımını test ediyor. 2018’deki Mobil Dünya Kongresi’nde dünyanın ilk 5G çağrısını gerçekleştiren Vodafone’un İspanya’nın altı şehrinde 5G baz istasyonları bulunuyor. Şirket, İspanya’da aynı zamanda uzman bir cerrahın fiziki olarak ameliyatta bulunmadan 5G ile operasyona destek vermesini sağlamak üzere Barselona’daki L’Hopital Clinic ile birlikte çalışıyor.



"Her geçen gün 5G’ye daha hazır hale geliyoruz”


5G alanındaki çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirten Vodafone Grup CTO’su Johan Wibergh, “Vodafone’un şebekeleri, her geçen gün 5G’ye daha hazır hale gelerek, zaman içinde tüketicilere, işletmelere ve topluma ciddi faydalar sağlamamıza imkan verecek. Bu yıl Avrupa’daki bazı şehirlerde 5G’yi hayata geçirmeden önce müşteri deneyimimizi optimize etmeye odaklanıyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da kar yağışı
    1. İstanbul'da kar yağışı
    2. Tuna: "Beyaz propagandamız ve..
    3. Pierre Loti tepesinde kar manzaraları
    4. Dünyanın en yaşlı DJ’i dur durak..
    5. Hindistan'da Maocu isyancılarla..
    6. Soykırımın tanığı milletvekilinin..
    7. Sadi Bilgiç kimdir? TBMM Başkanvekili..
    8. Pepe ilk golünü attı! Porto farka koştu
    9. Ayşegül Mert'in hedefi gençlerde..
    10. Batman Üniversitesi’nde 5. kariyer..
    11. Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için..
    12. TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop parti..
    13. Ayan basın ile bir araya geldi
    14. Murat Kılıkçıer’in müzik projesi In..
    15. ABD'den Bulgaristan'da tatbikat
    16. Ataç Eskişehirliler ile buluşmaya..
    17. Karlı havalarda araç nasıl kullanılır
    18. Kupayı Başkan Ataç’a getirdiler
    19. Boş evde mahsur kalan kedi sütü..
    20. Antalya Bisiklet Turu
    21. Eskişehir Bisiklet Derneği’nden Başkan..
    22. Mevsimin ilk çağla bademi üreticisini..
    23. Kocamaz: “İtiraz edenler, kumpasın..
    24. Başkan Bozkurt’tan esnaf ziyareti
    25. Son anket sonuçları açıklandı! 5 ilçe..
    26. Kent Meydanı’na 2 bin 500 metrekare..
    27. İsmail Erdem: “Gençler, umudumuz,..
    28. Vodafone 5G akıllı telefonları..
    29. TBMM Başkanlığı için ilk tur oylaması..
    30. Bahçelievler’de metrobüs kazası: 3..
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi