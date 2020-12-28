Vodafone, 2 kampanya ile müşterilerinin yeni yılını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone, müşterilerinin yeni yılını kutlamak için iki farklı kampanya düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor.



Bu yıl 2 farklı kampanyayla müşterilerinin yeni yılını kutlayacak olan Vodafone'un 3 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak ilk kampanyası kapsamında, faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilere 1 hafta geçerli ücretsiz WhatsApp paketi hediye edilecek.



Vodafone, 24 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak diğer kampanyasında ise müşterilerine her hafta Hediye Çarkı üzerinden GB garantili hediyeler verecek.





- Sınırsız WhatsApp için "Vodafone Yanımda"dan başvuru yapılabilecek





Verilen bilgiye göre, Vodafone'un hediye WhatsApp kampanyasından yararlanmak için "Vodafone Yanımda" uygulaması üzerinden "Ek Paketler" sayfasına girilerek ilgili ürünün ücretsiz olarak satın alınması yeterli olacak.

Vodafone'lular, satın alım yaptıktan sonraki 1 hafta boyunca WhatsApp'ı ücretsiz kullanabilecek ve bu uygulama üzerinden sınırsız sesli ve görüntülü arama yapabilecek.





- Hediye Çarkı'ndan 1 yıl geçerli 100 GB kazanma şansı





Vodafone'un Hediye Çarkı üzerinden sunduğu fırsatlardan yararlanmak için de "Vodafone Yanımda" uygulamasının ana sayfasında bulunan Hediye Çarkı'nı ziyaret etmek yeterli olacak.

Hediye Çarkı'nda tüm faturalı ve faturasız bireysel müşterilerine her hafta GB garantili hediyeler sunacak olan Vodafone, kampanya süresince her hafta Hediye Çarkı'nı çevirmek koşuluyla müşterilerine toplamda minimum 10 GB hediye kazanma fırsatı da verecek.

Vodafone ayrıca, Hediye Çarkı'nı çeviren 1.000 şanslı kişiye 1 yıl geçerli 100 GB hediye edecek.





- "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Doğu Kır, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Pandemi tedbirleri kapsamında vaktinin önemli bir bölümünü evinde geçiren müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz 2 farklı kampanyayla müşterilerimizin yeni yılını kutlamak istiyoruz. Birinci kampanyamız kapsamında, faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterilerimize 1 hafta geçerli ücretsiz WhatsApp paketi hediye ediyoruz. Diğer kampanyamızda ise müşterilerimize her hafta Hediye Çarkı üzerinden GB garantili hediyeler veriyoruz. Böylece müşterilerimiz, bir yandan WhatsApp üzerinden sevdikleriyle bol bol görüntülü konuşarak yeni yıl kutlamalarının keyfini çıkarırken, bir yandan da Hediye Çarkı üzerinden kazanacakları bol GB'lar ile yeni yılda bizim de bir parçası olmayı arzu ettiğimiz kendi güzel hikayelerini yazacaklar. Bu vesileyle, tüm müşterilerimizin yeni yılını kutluyoruz. Vodafone olarak, 2021'de de herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."







