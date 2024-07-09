Vladimir Putin'in 'Şangay İşbirliği' zirvesinde masada fındık bırakmadığı o anı herkesin dikkatini çekti! Ruslar şaşkın
Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılan Rusya lideri Vladimir Putin'in masada duran tabakların içindeki fındıkları bitirdiği anlar sosyal medyada olay oldu. Putin'in avuç avuç yemesi dikkat çekti! Gündemi altüst etti.
Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılan Rusya lideri Vladimir Putin'in masada duran tabakların içindeki fındıkları bitirdiği anlar sosyal medyada olay oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında çekilen görüntüsü dikkat çekti.
24 liderin katıldığı toplantıda masada bulunan tabaktan sürekli fındık yiyen Putin'in o anları sosyal medyanın gündemine oturdu.
Putin'in ayağa kalktıktan sonra bile tabaktan fındık alması izleyenleri güldürdü.
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