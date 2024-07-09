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Dünya Vladimir Putin'in 'Şangay İşbirliği' zirvesinde masada fındık bırakmadığı o anı herkesin dikkatini çekti! Ruslar şaşkın
Dünya

Vladimir Putin'in 'Şangay İşbirliği' zirvesinde masada fındık bırakmadığı o anı herkesin dikkatini çekti! Ruslar şaşkın

Yeniakit Publisher
2024-07-09 00:17:00 - 2024-07-09 01:25:41
Vladimir Putin'in 'Şangay İşbirliği' zirvesinde masada fındık bırakmadığı o anı herkesin dikkatini çekti! Ruslar şaşkın

Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılan Rusya lideri Vladimir Putin'in masada duran tabakların içindeki fındıkları bitirdiği anlar sosyal medyada olay oldu. Putin'in avuç avuç yemesi dikkat çekti! Gündemi altüst etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılan Rusya lideri Vladimir Putin'in masada duran tabakların içindeki fındıkları bitirdiği anlar sosyal medyada olay oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında çekilen görüntüsü dikkat çekti.

24 liderin katıldığı toplantıda masada bulunan tabaktan sürekli fındık yiyen Putin'in o anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Putin, 'Şangay İşbirliği' zirvesinde masada fındık bırakmadı

Putin'in ayağa kalktıktan sonra bile tabaktan fındık alması izleyenleri güldürdü.

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Yorumlar

Ekrem AKMAN

Gayet insani bir şey değil mi? Fındıklar da bizim Karadeniz bölgesinde yetişen yağlı fındıklardan ise, Putin’e yarasın

Kartalbey

Haber mi yani şimdi bu? Eğer haberse ben de yerim fındık, beni neden haber yapmıyorsunuz?
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