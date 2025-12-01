İstanbul’da klasik metrobüs olayı! Yine arızalandı yine yoğunluk oluştu
İstanbul’un Avcılar ilçesinde metrobüs arızalandı. Yolda kalan araç nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu, seferler durdu. Gidecekleri yere geç kalan vatandaşlar CHP’li İBB yönetimine büyük tepki gösterdi.
CHP’nin yönettiği İBB yüzünden insanlar işlerine gitmekte yine gecikti. Yılardır Metrobüste yaşanan arıza sorunu artık klasik hale geldi.
Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden metrobüste Şükrübey Durağı'na yanaştığı sırada arıza meydana geldi. Araçta bulunan yolcular aşağı indirildi.
İşlerine gitmek için metrobüs durağına gelenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Durakta kalan metrobüs sebebiyle seferler aksadı.
Yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yolcu ve araç yoğunluğu oluştu.
Yolcular, yaşanan bu olaya büyük tepki gösterdi.
Metrobüs, çekiciyle kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.