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Gündem Vladimir Putin: Türkiye'ye ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz
Gündem

Vladimir Putin: Türkiye'ye ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz

Yeniakit Publisher
2023-09-05 08:37:00 -
Vladimir Putin: Türkiye'ye ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türkiye’de doğalgaz dağıtım merkezi kurulmasını teklif ettik, ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz ” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi.

İki liderin masasında oldukça hayati meseleler yer aldı.

Yaklaşık 3 saat görüşen iki lider; ticaret, enerji, tarım, turizm ve finans konularını görüştü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin kameraların karşısına geçti.

"Ülkeler arasındaki enerji iş birliği stratejik düzeyde"
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İlk sözü alan Putin, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin stratejik nitelikte olduğunu vurguladı.

Putin daha sonra Türkiye'ye ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceklerini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı konuyla ilgili, "Enerji alanında iş birliğimiz stratejik nitelikte. Türk ekonomisine ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz." dedi.

"Türk ekonomisine ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz"

Putin son olarak, Gazprom'un Botaş'a doğalgaz dağıtım alanının kurulması için yol haritasını paylaştığını da sözlerine ekledi.

Putin'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Küresel ve bölgesel konuları değerlendirdik. Ticaret hacmimiz 62 milyar dolara ulaştı. Dolar ve euronun payı aramızdaki ticarette sürekli düşüyor. Rosatom şirketimiz Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına devam ediyor. Önümüzdeki yıl ilk ünite enerji versin diye binlerce insan çalışıyor. Enerji alanında iş birliğimiz stratejik nitelikte. Türk ekonomisine ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz. Gazprom Botaş'a doğalgaz dağıtım alanının kurulması için yol haritasını paylaştı.

"Dolar ve euroyu daha az kullanma konusunda hemfikiriz"

Öte yandan Vladimir Putin'in, basın toplantısındaki diğer ifadeleri şu şekilde:

Küresel ve bölgesel konuları değerlendirdik. Ticaret hacmimiz 62 milyar dolara ulaştı. Karşılıklı ticarette yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve euroyu daha az kullanma konusunda hemfikiriz.

"Gönderilen gıdaların yüzde 70'i gelişmiş ülkelere gitti, ihtiyacı olan fakir ülkeler yüzde 3'ten daha az pay aldı"

Bugün Karadeniz girişiminin sona ermesinden bahsettik. Batı bizi buna mecbur etti. Batı Rus tarım ve gübre ürünlerinin ihraç edilmesini engelliyor. Biz Ukrayna tarafının insani koridorlarını terörist saldırılar yapmak için kullandığını söylüyoruz. Ukrayna'nın dünya gıda ihracatındaki payı yüzde beş bu oran ileride daha da azalacak. Gönderilen gıdaların yüzde 70'i gelişmiş ülkelere gitti, ihtiyacı olan fakir ülkeler yüzde 3'ten daha az pay aldı.

"Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz"

Tahıl anlaşmasının iptal olması küresel gıda pazarını çok etkilemedi. Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz. Rusya'dan 1 milyon ton tahıl imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden Katar finansmanıyla Afrika'ya gönderilmesi üzerinde çalışıyoruz.

"Rus tarafına verilen sözler yerine getirilmedi"

Sayın Erdoğan'ın çabalarıyla gelinen noktalar Ukrayna tarafından çöpe atıldı. Arabuluculuk konusundaki girişimleri biz hiç reddetmedik. Çin ve Afrika ülkelerinden de arabuluculuk girişimleri var. Biz tahıl anlaşmasına katıldık çünkü Sayın Erdoğan'ın aracılığıyla Rus tarafının lehine bir dizi anlaşmayı BM nezdinde onayladık. Rus tarafına verilen sözler yerine getirilmedi. Bizden uzatmamız istendi, biz üç kez uzattık, bizi aldattılar biz açık açık söylüyoruz. Şu anda biz anlaşmaya karşı olmadığımızı söylüyoruz, bize verilen sözler yerine getirilirse biz mutabakata geri döneceğiz. Bu insani koridorlar askeri amaçlarla kullanıldı karşı taraf tarafından. Türk Akım ve Mavi Akım saldırıya uğradı. Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından kalkan İHA'lar ve SİHA'lar gemilere saldırılar düzenliyor.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Ucuz gaz ucuz petrol Rusya'dan Türkiye'ye ve Türkiye'de her yerde petrol gaz fışkırıyor. Fiyat artış sebebi petrol fiyat artışı bahane edilirken neden benzin dizel fiyatlarımız tavan yapıyo?! Gizli güçler mi yapıyo, ipler kimin elinde ??? Kim bu memleketin gizli düşmanları???

Gurbetçi

Reis ülkesinin çıkarları için çaba sarf ediyor, ülkedeki nankörler tam tersini yapıyor.
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