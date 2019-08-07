Vizyonsuz Kırıkkanat uçan arabanın pervanesini 'leğen' sandı

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Millet ve din düşmanı solak camianın kokuşmuş zihniyetli isimlerinden Mine Kırıkkanat, karanlık gerici zihniyetinin çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.

Bilim ve teknolojide her geçen gün büyük ilerlemeler kaydeden Türkiye, savunma sanayisini kendi kurabilen sayılı ülkelerden bir tanesi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dün kamuoyuyla "Cezeri" isimli uçan araba projesini paylaştı. ABD ve Japonya başta olmak üzere birçok ülke uçan araba teknolojisi üzerinde çalırken, Airbus ve Boeing gibi büyük küresel şirketler de bu alandaki çalışmalara ağırlık veriyor.

Kırıkkanat kudurdu

Ancak millet adına yapılan her gelişmeye karşı çıkan gerici zihniyetin temsilcileri bu gelişme karşısında da kudurdu.

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Mine Kırıkkanat Twitter hesabından yaptığı akıl dışı paylaşımla ‘uçan araba’ projesiyle kendince alay etti. Cumhuriyet’in konuyla ilgili haberini paylaşan Kırıkkanat “4 leğenle uçan 1 damat, kolay bulunmaz” diye yazdı.

Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayii alanında katettiği gelişmeye gözlerini kapatan vesayet zihniyetinin artıkları çok savundukları ilerlemeye ve gelişmeye ne denli düşman olduklarını gösterdi.

İslam düşmanı Mine yine kin kustu

Alay konusu oldu

Kırıkanat’ın zeka seviyesini zorlayan paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.

İşte Kırıkkanat’ın paylaşımına gelen bazı tepkiler;

'S-400 alınamaz' demişti

İslam’a ve Müslümanlara saldırmayı kendisine misyon edinmiş olan Kırıkkanat daha önce de s-400 hava savunma sistemlerinin alınamacağını iddia etmişti. Ancak Türkiye ABD’nin tüm tehdit ve baskılarına rağmen s-400 hava savunma sistemini alarak topraklarına konuşlandırdı.