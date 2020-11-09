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Ekonomi “Vizyoner projelerle Türkiye, pozitif yönde ayrıştı”
Ekonomi

“Vizyoner projelerle Türkiye, pozitif yönde ayrıştı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde temel atma ve açılış törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:29:00 -
“Vizyoner projelerle Türkiye, pozitif yönde ayrıştı”

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans aracılığıyla katıldığı açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bugün kente ve dolayısıyla Türkiye’ye çok kritik yatırımları kazandırmak için bir araya geldiklerini söyledi. Varank, son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye’nin pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştığını söyledi. Varank, “Gerçekleştireceğimiz temel atmalar ve açılışlarla 1,2 milyar liranın üzerinde yatırımı şehrimize kazandırmış olacağız. Bu yatırımlarda yerli üretimi artırıp dışa bağımlılığı azaltmak var, katma değerli ihracat var, inovasyon var, istihdamı daha da önemlisi kadın istihdamını teşvik var ve ülkemizin yarınları olan gençlerin mesleki eğitimleri için harcanan büyük çabalar var” dedi. Varank, hükümetin, sanayicilerin yanında durmaya, onları cesaretlendirmeye ve yatırımlarını teşvik etmeye devam edeceğine vurguladı.

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