Vivo yeni akıllı telefonu Vivo Y12s'i duyurdu! İşte özellikleri ve fiyatı
Akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segment yeni akıllı telefon modeli Vivo Y12s'i duyurdu. İşte özellikleri ve fiyatı...
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, orta segment yeni akıllı telefon modeli Vivo Y12s'i duyurdu. Vivo Y12s, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekmeyi başardı. Peki Vivo Y12s kullanıcılara neler sunuyor? İşte Vivo Y12s'in özellikleri ve fiyatı...
Vivo Y12s, Full HD çözünürlüğe sahip 6.51 inçlik LCD ekranla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Telefonun ön kısmında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera, arka kısmında kısa 13 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde bir yardımcı kamera yer alıyor.
Gücünü MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden alan Vivo Y12s, kullanıcılara 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ancak kullanıcılar isterlerse bu depolama alanını microSD kart ile arttırabiliyor.
Hızlı şarj desteği bulunmayan telefonda 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.
Vivo Y12s'in fiyatı
Phantom Black ve Glacier Blue renk seçenekleri bulunan Vivo Y12s'in satış fiyatı 142 dolar olarak belirlendi.