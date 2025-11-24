  • İSTANBUL
Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Vitray Modası Yeniden Yükselişte

Son yıllarda dekorasyon trendlerinde geçmişe dönüşün izleri güçlenirken, vitray tasarımlar da yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Renkli camların ışıkla buluşarak oluşturduğu estetik görünüm, hem modern hem de klasik mekânlarda tercih edilir hâle geldi.

İç mimarlar, vitrayın özellikle giriş holleri, salon bölmeleri, kafeler ve butik otellerde dikkat çekici bir atmosfer yarattığını belirtiyor. El işçiliğiyle hazırlanmış cam paneller, kişiye özel tasarım imkânı sunmasıyla da öne çıkıyor. Güneş ışığının mekâna farklı renklerle yansıdığı vitraylar, dekorasyonda hem nostaljik hem de sanatsal bir dokunuş isteyenlerin gözdesi hâline gelmiş durumda.

Uzmanlara göre vitrayın yükselişinde, doğal malzemelere dönüş ve el işçiliğine verilen değerin artması etkili oluyor. Tasarımcılar, önümüzdeki dönemde vitray uygulamalarının kapı, pencere, aydınlatma ve hatta mobilya detaylarında daha sık karşımıza çıkacağını ifade ediyor.

