Vitray Modası Yeniden Yükselişte

Son yıllarda dekorasyon trendlerinde geçmişe dönüşün izleri güçlenirken, vitray tasarımlar da yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Renkli camların ışıkla buluşarak oluşturduğu estetik görünüm, hem modern hem de klasik mekânlarda tercih edilir hâle geldi.

İç mimarlar, vitrayın özellikle giriş holleri, salon bölmeleri, kafeler ve butik otellerde dikkat çekici bir atmosfer yarattığını belirtiyor. El işçiliğiyle hazırlanmış cam paneller, kişiye özel tasarım imkânı sunmasıyla da öne çıkıyor. Güneş ışığının mekâna farklı renklerle yansıdığı vitraylar, dekorasyonda hem nostaljik hem de sanatsal bir dokunuş isteyenlerin gözdesi hâline gelmiş durumda.

Uzmanlara göre vitrayın yükselişinde, doğal malzemelere dönüş ve el işçiliğine verilen değerin artması etkili oluyor. Tasarımcılar, önümüzdeki dönemde vitray uygulamalarının kapı, pencere, aydınlatma ve hatta mobilya detaylarında daha sık karşımıza çıkacağını ifade ediyor.