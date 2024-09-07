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Spor Vitor Perreira’dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! ‘Ona meydan okudum'
Spor

Vitor Perreira’dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! ‘Ona meydan okudum'

Yeniakit Publisher
2024-09-07 09:51:00 -
Vitor Perreira’dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması! ‘Ona meydan okudum'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Ferdi hakkında konuştu.

''ONA MEYDAN OKUDUM''

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başında olan Pereira, "Ferdi çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Onu Premier Lig'de gördüğüm için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde sağ kanat oyuncusuydu ve ben ona meydan okumaya karar verdim. Ona üst düzey bir bek olabileceğini söyledim ama sol tarafta, sağ ayağıyla içeri girerek. Onun güçlü yönlerinden biri her iki tarafta da çok rahat oynayabilmesi. Bu yüzden meydan okumamı kabul etti, pozisyonunu değiştirdi ve kendini çok geliştirmeye başladı. Defans oyuncusu olarak başlamadığı için hücum DNA'sına sahip. Brighton taktiksel açıdan kültürlü ve çok çalışkan bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Her gün öğrenmeyi seviyor." ifadelerini kullandı.

''ORADA ÜST DÜZEY OYUNCU OLABİLİR''

Açıklamasını sürdüren Portekizli teknik adam, "Onu yönetirken fark ettiğim şey talimatları çok çabuk anladığıydı ve şimdi modern bir beke dönüştü. Bu da sürekli yeni hareketler yaratmayı, bazen taraf değiştirmeyi ve içeri kat edebilmeyi, orta yapabilmeyi ve şut atabilmeyi gerektiriyor. Ayrıca baskı altında çok güçlü çünkü her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor. Ben sadece ona olanaklar sunmaya ve oynamaktan keyif almasını hatırlatmaya çalıştım. Ona taktiksel olgunluk kazandırmaya yardımcı oldum ve umarım bu onun Premier Lig'e hazır olmasına katkıda bulunmuştur. Bence bu yaz Brighton'a gitmek için doğru zamandı ve orada üst düzey bir oyuncu olabilir." dedi.

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