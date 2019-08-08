Vitamin deposu yeşil mercimekli erişte çorbası

Pratik bir tarif olan "yeşil mercimekli erişte çorbası", içerisindeki mercimek sayesinde et kadar yararlı vitaminleri, vücudumuza aktarır. Aynı zamanda direnç, bağışıklık sistemi ve besinlerin daha fazla işlenmesi gibi ekstra yaralarıda mevcuttur.

Bu nedenlere bağlı olarak, yeşil mercimek içeren yemekleri, sık sık yapmanızda fayda var.

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

2 çay bardağı erişte

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı yoğurt

nane, tuz, karabibiber

6 su bardağı su

Yapılışı

Öncelikle suyu ve tuzu tencereye alıp kaynatın.

Kaynadıktan sonra erişteleri içerisine dökün.

Haşlandıktan sonra, yeşil mercimekleri ve karabiberi ilave edin.

5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Ilıdıktan sonra yoğurdu karıştırarak ilave edin.

Ilık bir çorba olduğu için, tereyağı ve naneli terbiyeyi en son ilave edip servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...