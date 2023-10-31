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Sağlık Vitamin depolarınızın bittiğini gösteriyor! Eğer bu belirtileriniz varsa tehlike çanları çalıyor
Sağlık

Vitamin depolarınızın bittiğini gösteriyor! Eğer bu belirtileriniz varsa tehlike çanları çalıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-31 20:21:00 -
Vitamin depolarınızın bittiğini gösteriyor! Eğer bu belirtileriniz varsa tehlike çanları çalıyor

C vitamini vücudumuz için önemli bir vitamin olup, eksikliğinde çeşitli hastalıklarla karşılaşabiliriz. C vitamini bağışıklık sistemini destekler, cilt sağlığını korur, demir emilimini artırır.

Kötü beslenme ve kronik hastalıklar gibi çeşitli etkenler C vitamini eksikliğine yol açabilir. C vitamini eksikliğinin belirtilerinin ortaya çıkması uzun zaman alabiliyor olsa da dikkat etmeniz gereken bazı tehlike işaretleri vardır. Julson şunları söylüyor: "C vitamini seviyeleri düşük olduğunda keratoz pilaris olarak bilinen bir cilt rahatsızlığı gelişebilir."

Keratosis pilaris, üst kolların, uylukların veya kalçaların arkasında görülebilen "tavuk derisi görünümü" olarak tanımlanmıştır. Julson, "C vitamini eksikliğinin neden olduğu keratosis pilaris, tipik olarak üç ila beş aylık yetersiz alımdan sonra ortaya çıkar ve C vitaminin yerine konması ile düzelir" diye ekledi.

Bununla birlikte, cilt rahatsızlığı başka faktörlerden de kaynaklanabilir, bu nedenle "tavuk derisi" görünümü tek başına C vitamini eksikliğinin göstergesi değildir. Saç foliküllerinin yakınındaki kan damarlarının kırılmasını tanımlayan ve "parlak kırmızı lekelere" yol açan "perifolliküler kanama" da bu görüntüye neden olabilir. 
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C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

C vitamini eksikliğinin bir başka olası belirtisi yaraların yavaş yavaş iyileşmesidir. Julson şöyle açıkladı: "Yara iyileşmesinin yavaş olması, eksikliğin daha ileri belirtilerinden biridir."

Durumun bu belirtisi genellikle bir kişinin aylarca eksiklik yaşaması sonucu ortaya çıkar. Julson şunları ekledi: "Eklemler çok fazla kolajen açısından zengin bağ dokusu içerdiğinden C vitamini eksikliğinden de etkilenebilirler.

C vitamini eksikliğiyle ilişkili, genellikle topallamaya veya yürüme zorluğuna neden olacak kadar şiddetli eklem ağrısı vakaları rapor edilmiştir." 

C vitamini hangi besinlerde bulunur?

C vitamini içeren besinler şunlardır:

  • Sarı dolmabiber,
  • Turunçgiller,
  • Kivi,
  • Çilek,
  • Brokoli gibi sebze ve meyveler C vitamini açısından zengin besinlerdir.
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