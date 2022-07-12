Vişneli çikolatalı kek ve vişneli beyaz çikolatalı kek tarifi

Vişneli Beyaz Çikolatalı Kek Malzemeleri

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağından 1 parmak eksik süt

1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

2,5-3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

çekirdekleri çıkarılmış 1 su bardağı vişne

2 yemek kaşığı nişasta

150 gr. beyaz çikolata

Vişneli Beyaz Çikolatalı Kek Nasıl Yapılır?

1- Yumurta ve şekeri çırpın. 3-4 dakika çırptıktan sonra sıvı yağ ve sütü ekleyin çırpmaya devam edin. Unu kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek ekleyin ve karıştırın.

2- Vişnelerin üzerine nişasta serpin elinizle hafifçe karıştırın. Beyaz çikolataları küpler halinde doğrayın. Vişneleri kek hamuruna ekleyin kaşıkla karıştırın. Kek kalıbını yağlayın. Hamuru dökün beyaz çikolatayı üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakın. Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin. Dilimleyip servis yapın.

Vişneli Çikolatalı Kek

Malzeme Listesi

2 fincan un

1,5 fincan şeker

1/4 çay kaşığı tuz

1/2 fincan ekşi süt (bu miktardan iki çay kaşığı çıkartıp yerine limon suyu veya beyaz sirke ekleyerek elde edebilirsiniz)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya

2 adet büyük boy yumurta

340 gr tereyağı

1/4 fincan kakao tozu

1 fincan kaynar su

680 gr donmuş vişne

1/2 fincan şeker



Üzerindeki Krema İçin;



2 fincan krema

1 çay kaşığı vanilya

2 yemek kaşığı şeker

göz kararı rendelenmiş çikolata

Hazırlanışı

Fırını önceden 180 dereceye ayarlayın. Kullanacağınız fırın tepsisini yağlayarak bir kenara ayırın. Terayağını küçük bir sos tenceresinde düşük ateşte eritin. Kakao tozu ve kaynar suyu ekleyerek karıştırın. İyice homojenize olduktan sonra başka bir kapta karıştırdığınız kuru malzemelerin üzerine ekleyin ve karıştırın. Farklı bir kasede yumurta, ekşi süt, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırın. Daha sonra bir önceki adımda hazırladığınız karışımı buna ekleyip karıştırmaya devam edin. İstediğiniz sonucu elde edince fırın tepsisine dökün. 20-30 dakika kadar pişirin. Piştiğini anlamak için bir kürdanı kekin ortasına batırıp çıkarın; eğer kürdanda hiç kek parçası kalmamışsa fırından alın.

VİŞNE SOSUNUN YAPIMI:

Vişneleri bir tencerede şeker ile beraber pişirin. Çok fazla pişirmemeye özen gösterin. Şeker tamamen eridiğinde ve vişneler ısındığında ateşten alabilirsiniz. Kekiniz soğuduktan sonra vişne sosunu ve tanelerini kekin üzerine eşit bir şekilde yayın. Soğumaya bırakın. Dilerseniz bu aşamada buzdolabına da kaldırabilirsiniz.

KREMANIN YAPIMI: Krema, vanilya ve şekeri bir kasede, yoğun bir kıvama erişene kadar çırpın. Soğuyan kekin üzerine yayın ve son olarak rendelenmiş çikolatayı eşit olarak serpiştirin.