Vişne reçeli nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 kilo vişne

1 kilo şeker

Yarım limon

2 parça limon tuzu

YAPILIŞI

İlk aşamada vişne yıkanır, suyu süzülür, çekirdekleri bir tığ yardımıyla çıkarılır. Bundan sonra şeker ve suyu bir tencereye koyup 10 dakika kaynatın. Başka bir tencereye çekirdekleri çıkarılmış vişneleri 1 bardak su ile 15 dakika kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra suyunu süzerek vişneleri diğer tenceredeki şerbetin içine atın. Burada da 30 dakika kadar kaynatılan karışıma kıvamı olunca limon ve limon tuzunu ekleyin. Piştikten sonra tencerede soğutulur, kavanozlara doldurulur. Kavanozlara doldurulan reçel serin ve karanlık bir yerde muhafaza edilir.

Afiyet olsun.