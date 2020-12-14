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Kadın - Aile Vişne reçeli nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Vişne reçeli nasıl yapılır?

Ülkemizde meyve yetiştiriciliği noktasında son derece geniş bir potansiyel bulunuyor. Hemen hemen bütün meyvelerin reçeli yapılabilmektedir. Mevsiminde toplanan, doğal ve katkı maddeleri olmayan meyvelerle reçeller hazırlanabilir. Sofranıza bulundurabileceğiniz meyve reçelleri arasında vişne reçelleri de yer almaktadır. Peki Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:50:00 -
Vişne reçeli nasıl yapılır?

Kimyasal ilaçlar içermeyen ve mevsimine uygun şekilde hazırlanmış olan reçeller pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Kahvaltı sofralarında yer vereceğiniz gibi kurabiye ve pastalarda da tüketebileceğiniz vişne reçelini gerekli malzemeleri kullanarak pratik bir şekilde hazırlamanız mümkün.

Vişne reçeli için gerekli malzemeler nelerdir?

Vişne reçeli yapabilmeniz için; 1 kilogram vişne, 1 kilogram toz şeker, 1 limon suyu veya 1 çay kaşığı limon tuzu gerekecektir.

Vişne reçeli nasıl yapılır?

İlk etapta vişneler üzerine 1 kilogram toz şekeri ilave edip bekleyin. İşlemi tamamlamanızın ardından vişnelerinizi ayıklayabilirsiniz.

Vişneyi saptan ayıkladıktan sonra çekirdek ayırıcı veya çay kaşığıyla vişne çekirdeklerini çıkartın. Daha sonra vişneler üzerine şeker ilave edip en az 6 saat bekletmeniz gerekecek.

Vişne ve şekeri yüksek sıcaklıklarda kaynatıp ve kaynamanın tamamlanmasının ardından ocağınızın altını kısıp koyulaşmaya izin vermek için yavaş yavaş kaynatmaya devam edebilirsiniz.

Kaynadığı sırada tencerenizde daima köpükler oluşur ve kıvamı alıp koyulaşan reçel üstüne limon suyu veya limon tuzu ilave etmeniz gerekir. 5 dakika sonra ise ocağın altını kapatın.

Hazırladığınız reçeli sıcak şekilde soğumadan kavanozlara doldurun. Kavanozlarınız soğuduysa reçelinizi buzdolabına koyabilirsiniz.

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