Virüsten vefat eden Koç’a son görev
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Milli Gazete’nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Emektar gazeteci Koç için Karşıyaka Mezarlığı’nda ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda düzenlenen törene, eski milletvekilleri, Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz’ın yanı sıra Koç’un ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından Koç’un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda dua ve gözyaşlarıyla defnedildi.