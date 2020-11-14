  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Virüsten vefat eden Koç’a son görev
Gündem

Virüsten vefat eden Koç’a son görev

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Milli Gazete’nin eski Ankara temsilcisi Ferhat Koç dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:22:00 -
Virüsten vefat eden Koç’a son görev

Emektar gazeteci Koç için Karşıyaka Mezarlığı’nda ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda düzenlenen törene, eski milletvekilleri, Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz’ın yanı sıra Koç’un ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından Koç’un cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda dua ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar
Medya

Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar

İletişim Uzmanı Sevda Türküsev, Kanal D'de ekranlara gelen ve Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri olan Sadakatsi..
Dikkat çeken gelişme: Merkez Bankası artık yerli üretim altın almıyor
Ekonomi

Dikkat çeken gelişme: Merkez Bankası artık yerli üretim altın almıyor

Altın sektörü temsilcileri, Merkez Bankası’nın 2017 yılından bu yana Türkiye’de üretilen altının tamamını satın aldığını anımsatarak, “Merke..
Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Dünya

Azerbaycan'dan işgalci Ermenistan'a bir darbe daha

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay