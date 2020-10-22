  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Virüsten ara verilmişti! ‘Nöbetçi Bakan’ yeniden başlıyor
Siyaset

Virüsten ara verilmişti! ‘Nöbetçi Bakan’ yeniden başlıyor

TBMM’de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen “nöbetçi bakan” uygulaması yeniden başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:58:00 -
Virüsten ara verilmişti! ‘Nöbetçi Bakan’ yeniden başlıyor

TBMM Genel Kurulunun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri Meclis’te “nöbetçi bakan” bulunuyordu. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen uygulama, belirlenen takvime göre 27 Ekim Salı günü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün nöbetiyle başlayacak. Bakanlar, bu kapsamda, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina’daki “Nöbetçi Bakan Odası”nda bir araya gelecek, talepleri dinleyecek. Öte yandan, 12. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Dili olmayanın milleti olmayacağı gibi diline yabancılaşan da milletine yabancılaşır. Herkesi Türkçe için hassas olmaya davet ediyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Paşinyan 'Rusya'dan ümidimi kestim' diyerek Karabağ kararını dünyaya duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hiçbir ülkeden destek göremediğini ve Rusya'dan ümidini kestiğini belirterek Karabağ'da kendilerini sav..
Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı
Ekonomi

Avrupa'ya Kovid-19 bedeli! IMF rakamı açıkladı

Uluslararası Para Fonu Avrupa Bölümü Direktörü Alfred Kammer, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ekonomisinin ağır bir bedel ödediğini bel..
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yakalanan terörist bakın kimin oğlu çıktı

İçişleri Bakanlığı, Amanoslar'da düzenlenen operasyonda yakalanan teröristin firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de ar..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay