Virüsleri yok eden 'ultraviyole' robotlar geliştirildi

ABD merkezli Xenex isimli bir şirket, kapalı ortamların koronavirüsten arındırılması amacıyla, virüsleri öldürücü etkisi kanıtlanan 'LightStrike' isimli bir temizlik robotu geliştirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen yeni robotun pek çok farklı spektrumda ve farklı dalga boylarında çalışabildiği; pek çok virüs, mikrop ve bakteriyi tamamen yok ettiği belirtildi.