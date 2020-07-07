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Teknoloji

Virüsleri yok eden 'ultraviyole' robotlar geliştirildi

ABD merkezli 'Xenex' isimli bir şirket, kapalı ortamların virüsten arındırılması amacıyla ultraviyole ışık robotu geliştirdiğini açıkladı. Geliştirilen yeni robotun yüzeylerde bulunan koronavirüsü tamamen etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 05:53:00 -
Virüsleri yok eden 'ultraviyole' robotlar geliştirildi

ABD merkezli Xenex isimli bir şirket, kapalı ortamların koronavirüsten arındırılması amacıyla, virüsleri öldürücü etkisi kanıtlanan 'LightStrike' isimli bir temizlik robotu geliştirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen yeni robotun pek çok farklı spektrumda ve farklı dalga boylarında çalışabildiği; pek çok virüs, mikrop ve bakteriyi tamamen yok ettiği belirtildi.

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