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Aktüel

Virüs tedbirlerini hiçe sayıp intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahsı cep telefonları ile görüntülemek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını unuttu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:30:58 -
Virüs tedbirlerini hiçe sayıp intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahsı cep telefonları ile görüntülemek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını unuttu.


Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Belde Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. isimli şahıs 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, intihar etmek isteyen vatandaşı ikna etmek için onunla konuşmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Sosyal mesafe kuralını dikkate almayan vatandaşların birçoğunun ise maske takmadıkları görüldü. Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çabasının ardından ikna edilen İ.A. çatıdan indirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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