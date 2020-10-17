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Dünya Virüs, denizi de mi etkiledi? Hindistan'da İki başlı köpekbalığı yakalandı
Dünya

Virüs, denizi de mi etkiledi? Hindistan'da İki başlı köpekbalığı yakalandı

Hindistan’da bir balıkçı, geçen hafta ülkesinin batı kıyısında yer alan Satpati köyünde garip bir balık yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:45:00 -
Virüs, denizi de mi etkiledi? Hindistan'da İki başlı köpekbalığı yakalandı

Geçen hafta, ülkenin batı kıyısında yer alan Satpati kasabası kıyılarında küçük, iki başlı bir köpek balığı yakalandı. Balıkçı iki başlı köpek balığını videoya aldıktan sonra denize geri bıraktı.

Olaydan sonra temasa geçilen Bombay'da bulunan bir deniz araştırma merkezi, keşfin çok nadir olduğunu açıkladı. Bilim adamları, balığın hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre şu anda bu tür bir malformasyona neyin sebep olduğu bilinmiyor.

Ayrıca uzmanlar, genetik veya metabolik bir kusurun sonucu olabileceğini ifade etti. Bilim insanları bu durumun sebebi kirlilik, aşırı avlanma veya bir virüsten dolayı olabileceğini de düşünüyor.

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