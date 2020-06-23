Virüs CHP’ye yaradı

CHP’li İstanbul, İzmir ve Bolu Belediyelerinin ardından Edirne Belediyesi’nde de ‘maske ihalesi’ adı altında yandaşların ihya edildiği ortaya çıktı. CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, CHP İl Başkanlığında yönetici olan Samet Kahraman’ı davet usulü ile milyonluk alımlar yaptığı bildirildi.

CHP’li Recep Gürkan yönetimindeki Edirne Belediyesi’nin skandal bir ihale anlaşması imzaladığı ortaya çıktı. Edirne Belediyesi tarafından aynı ay içerisinde değeri milyonlarca lirayı bulan iki farklı alımın CHP Edirne İl Yöneticisi Samet Kahraman’dan yapıldığı belirlendi. Pandemi sürecini fırsat bilen CHP’li Edirne Belediyesi, ilk önce 990 bin lira tutarındaki kolonya alım ihalesini akabinde ise 985 bin liralık maske ve dezenfektan alımı ihalesini aynı isme pas ettiği öğrenildi.

Bir ayda iki ihale

CHP’li İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile Bolu Belediyesi’nden sonra bir başka CHP’li Belediye olan Edirne de maske yolsuzluğuna adını karıştırdı. Sözde temizlik adına yapılan ihaleler özünde ise kirli bir pazarlığa dönüştü. CHP’li Recep Gürkan tarafından yönetilen Edirne Belediyesi, virüs salgınını fırsat bilerek, kamunun kaynaklarını yandaşlarına akıtmaya başladı. Her fırsatta ‘ranta geçit vermeyeceğiz’ edebiyatı yapan CHP’li belediyelerin, ‘halkın hassasiyetlerini’ sömürerek, ihalelere fesat karıştırması ise zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne serdi.

İhaleler CHP’li isimlere

Edirne Belediyesi 1 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği 990 bin lira tutarındaki kolonya alım ihalesini partilerinin il yöneticisi olan Samet Kahraman’a verdi. Nisan ayının sonunda bu defa da maske, dezenfektan ve kolonya alım ihalesine çıkan Edirne Belediyesi, aynı ihaleyi yine aynı isme adeta hibe etti. 985 bin lira tutarındaki ihale yine CHP’li Samet Kahraman’a paslandı. Adrese teslim şekilde gerçekleştirilen ihaleler CHP’nin, haktan ve hukuktan zerrece nasibini almadığını gözler önüne serdi. ‘Kovid 19 ile mücadele kapsamında’ yapıldığı iddia edilen ihalelerin CHP’li isimlere verilmesi, ihalelerin temel amacının yandaşları beslemek olduğunun da en büyük kanıtı niteliğinde. Bir ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 975 bin lira tutarındaki iki ihalenin, CHP’li yöneticiye paslanması kamu vicdanını da derinden yaraladı.

Belediyelerde maske yolsuzluğu

Bir şirket değil de direkt isim üzerinden yapılan ihalelerde birçok karanlık nokta aydınlatılmayı bekliyor. 2 milyonluk devasa ihaleleri alan ismin, ürünleri nasıl temin ettiği soru işareti oluşturuyor. Üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paraların fütursuzca harcanması ise CHP’nin kirli siyasetinin bataklığa dönüştüğünü ispat ediyor. Akit dünkü sürmanşetinde, “Yandaş Halk TV’ye ‘maskeli’ destek” haberinde CHP’li belediyelerdeki maske yolsuzluğuna dikkat çekmiş, İstanbul, İzmir ve Bolu Belediyelerinde CHP’li isimlere milyonluk maske ihaleleri verildiğini ifşa etmişti.