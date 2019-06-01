0553 313 94 23

Virginia Beach saldırganının kimliği belli oldu

ABD’nin Virginia Beach kentinde ateş açarak 12 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan kişinin DeWayne Craddock isimli bir mühendis olduğu açıklandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:19
Virginia Beach saldırganının kimliği belli oldu

ABD’nin Virginia Beach kentinde ateş açarak 12 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan kişinin DeWayne Craddock isimli bir mühendis olduğu açıklandı.



ABD’nin Virginia Beach kentinde ateş açarak 12 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan kişinin kimliği tespit edildi. Yerel polisin yaptığı açıklamada, 31 Mayıs’ta düzenlenen silahlı saldırının sorumlusunun, kentin bayındırlık işleri biriminde görevli mühendis DeWayne Craddock olduğu bildirildi. Zanlının polisle girdiği bir çatışmada öldürüldüğü açıklandı.



Polis Şefi James Cervera yaptığı açıklamada, Craddock’un, Virginia Beach’te son 15 yıldır bir mühendis olarak istihdam edildiğini söyledi. Polise göre ayrıca, olay mahallinde ve Craddock’un evinde de silahlar bulundu.


Polis şefi Cervera, “Pek çok boş şarjörün yanı sıra bir de 45 kalibrelik tabanca bulduk. Şüphelinin artırılmış şarjörleri tekrar tekrar tabancasına takarak, binadaki ve polis memurları ve kurbanlara ateş etti” dedi.



Virginia Valisi Ralph Northam düzenlenen basın toplantısında, mağdurların ailelerine başsağlığı dile getirirken, Belediye Başkanı Bobby Dyer ise olayı anlamsız suç ve yerel halkın en karanlık saati olarak nitelendirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    1. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    2. 4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21..
    3. TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da
    4. Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin..
    5. Tünel girişinde kaza: 6 yaralı
    6. Komşusuna taş ve baltayla saldıran..
    7. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, trafik..
    8. Malatya'da trafik kazası: 6 yaralı
    9. Çorum’da yangın: alevler ev ve camiye..
    10. Lübnan'daki Suriyelilerin ülkelerine..
    11. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    12. 43 ilin geçiş noktasında Ramazan..
    13. İzmir BüyükşehirBelediyesi 100 kadın..
    14. "Bakanlık olarak kazaları en aza..
    15. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    16. Rusya'da 3 korkunç patlama! Olağanüstü..
    17. Dicle Nehri’nde balık tutan genç..
    18. Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde
    19. Malatya’da kaza: 1 yaralı
    20. Tosya D-100 karayolunda trafik..
    21. İzmit Belediyesi’nden 7 bin helva
    22. Jandarma, ’kıyı’ ile arama yaptı
    23. Gebze’de Haziran Meclisi yapıldı
    24. Hollanda'da "Açık Çatı Günleri"..
    25. Vali Günaydın Bayram Öncesi Uygulama..
    26. Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu..
    27. Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli,..
    28. Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği..
    29. 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
    30. Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti