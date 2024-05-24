Viranşehir’de anlamlı açılışlar! Ümmete hayırlı olsun

Müslüm Aktürk'ün ilkhavadis.com'daki yazısı...

Yazımızın başlığındaki vasıflar herkese kısmet olmaz.

Ne para, ne mal-mülk, ne şan-şöhret, ne makam…

Düzgün kullanılmamışsa bunların hiçbiri ne amel defterini açık tutabilir, ne insanın hayırlı bir evlat, baba ya da eş olmasını sağlar…

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Akıllı kul, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyasına yarın ölecekmiş gibi ahiretine çalışır.

Ama nefis öyle bir düşman ki zaman zaman ahireti unutturuyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi bizi dünyanın gafletine kaptırıyor. Rabbim bizleri bir an bile nefsimizle baş başa bırakmasın…

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Rasûlüllah (sav) şöyle buyurdu: “İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.”

İşte bu Hadis-i Şeriften yola çıkarak, Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı, kıymetli abim, dostum Avukat Sayın Mustafa Kuran’ın, memleketi Viranşehir’e kazandırdığı güzel eserlerden; Avukat Mustafa Kuran Camii, Gülten-Mustafa Kuran Camii ve H.Hüseyin Kuran-H.Süheyla Kuran Kur’an Kursu’ndan bahsedeceğim…

NİYETİ HALİS OLUNCA AKIBETİ DE HAYIRLI OLUYOR

Mustafa Kuran abinin daveti üzerine Viranşehir’deki etkinliklere katılarak o güzel eserlerin açılışlarına şahitlik ettim.

Viranşehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki caminin inşa edilmesiyle ilgili gelişme, Avukat Sn. Mustafa Kuran’ın İstanbul 2 Nolu Barosu’na kayıtlı meslektaşlarıyla birlikte Viranşehir’i ziyaret ettiği bir günde başlıyor.

İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, kendisini ziyaret eden Sayın Kuran’a, Viranşehir OSB’de Atmaca ailesi tarafından yapımı planlanan cami çalışmalarının Kovid-19 ve daha sonra yaşanan sıkıntılardan dolayı gerçekleştirilemediğini söylüyor. Bunun üzerine Avukat Mustafa Kuran, cami inşaatını üstleniyor ve cami inşaatı için kısa denilecek 3 yıl gibi sürede yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerine kurulu, yaklaşık bin 500 kişinin ibadet edebileceği, kütüphaneli, lojmanlı “Avukat Mustafa Kuran Camii” tamamlanmış oluyor.

Avukat Mustafa Kuran Camii, yoğun trafiğin yaşandığı; Irak’tan, Mardin’den, Şırnak ve Şanlıurfa’dan gelip geçen araçların kullandıkları İpekyolu kenarında bulunuyor. Dolayısıyla Avukat Mustafa Kuran Camiinde sadece Viranşehir OSB’deki fabrikalarda çalışan işçiler, fabrikaların patronları ve diğer personeli değil, İpekyolu’nda geçen araç sürücüleri, yolcuları ile sabır, sebat ve teslimiyet timsâli olan Hz. Eyyub Aleyhilsselâm, Hz. Elyasa Aleyhilsselâm ve Hz. Rahme’nin türbelerinin bulunduğu Eyyüp Nebi Beldesi’ne ziyarete gelen vatandaşlar da ibadet edebilecekler.

Avukat Mustafa Kuran Camii açılışına yoğun bir katılım oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (Av. Mustafa Kuran’ın yeğeni), AK Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Cahit Özkan, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Viranşehir Kaymakamı Önder Koç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçcelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayhancı, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, Viranşehir Müftüsü Mahmut Kaya, Kuran ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmalardan sonra Avukat Mustafa Kuran Camii’de ilk Cuma namazını Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan kıldırdı.

ÇOCUKLUĞUN GEÇTİĞİ EVDE ÇOCUKLAR KUR’AN ÖĞRENECEK

Viranşehir Polisevi’nde yenilen öğle yemeğinden sonra ise H.Hüseyin Kuran-H.Süheyla Kuran Kur’an Kursu’na geçildi.

4-6 yaş erkek ve kız çocukları ile büyükler için Kur’an öğretilecek Kuran Ailesine ait Kur’an Kursu 4 kurban kesilerek açıldı. Av. Mustafa Kuran ve diğer aile fertlerinin çocukluklarının geçtiği geniş avlulu ev, herkesin rızası alınarak baba ve annelerinin adını taşıyan Kur’an Kursu’na dönüştürüldü.

İki lojman, konferans salonu, kütüphane ve çocuklar için oyun alanlarının da yer aldığı H.Hüseyin Kuran – H.Süheyla Kuran Kur’an Kursu ilçede önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak.

ALİ BOĞA KÖYÜ CAMİYE KAVUŞTU

Sayın Mustafa Kuran’ın amel defterinin kapanmaması için yaptığı hizmet Viranşehir merkezindeki cami ve Kur’an Kursu ile sınırlı değil tabi. Mustafa abi, eşi Gülten hanımefendi ve kendi adına bir cami de ilçeye yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Hacı Ali Boğa köyünde yaptırmış.

Viranşehir programının ikinci gününde gittiğimiz köyde vatandaşların heyecanına tanıklık ettim. Alt katı taziye evi olarak kullanılacak caminin inşası için Avukat Mustafa Kuran’a teşekkür eden vatandaşlar, “Köyümüzde cami olmadığı için teravih namazını kılamıyorduk. Allah, Mustafa abi ve eşinden razı olsun” dediler.

Gülten-Mustafa Kuran Cami’de öğle namazını vatandaşlarla birlikte kılan Avukat Mustafa Kuran, namaz sonrası yaptığı sohbet konuşmasında, “Hak ve halk için mücadele edenlerin ömrü uzun olur. Cömertler Cennetliktir. Hadiselere müspet bakan müspet düşünür, müspet düşünen de mutlu olur. Amel defterinizin kapanmamasını istiyorsanız hayırlı evlatlar yetiştirin” dedi.

Kuran Ailesi, Viranşehir’deki hayır hasenat denizinde yüzerken bizler de açılışlara katılıp denizi seyrettik ve ruhen mutlu olduk.

85 yaşında hala Hak ve halk için mücadele eden Mustafa Kuran abinin ömrü bereketlensin. Rabbim, yaptığı hayır hasenatları kabul etsin…