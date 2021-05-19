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Gündem Viranşehir Cumhuriyet Savcısı'na sosyal medyadan destek
Gündem

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı'na sosyal medyadan destek

Sosyal medya kullanıcıları, Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'a destek olduklarını ifade eden mesajlar paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 16:33:00 -
Viranşehir Cumhuriyet Savcısı'na sosyal medyadan destek

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin hukuka aykırı olduğunu ileri süren ve hakkında inceleme başlatılan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'a sosyal medyada binlerce destek mesajı atıldı.

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'a Şanlıurfa Valiliği tarafından soruşturma açılması üzerine binlerce Twitter kullanıcısı "#EyüpAkbulutunYanındayız, #EyüpAkbulutYalnızDeğildir, #Savcımınyanındayım, SavcımBiziDSÖdenKurtar " diye açılan etiketler kullanarak Akbulut'a yoğun destek oldu.

Eyüp Akbulut'a destek amacıyla paylaşım yapan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak da "Viranşehir savcısına dua: Allah size Eyüp sabrı versin, anlayış muhakeme ve cesaret versin. O sizi rızasının tecellisinin vesilesi kılsın, mazlumlara sizin elinizle yardım etsin ve zalimleri cezalandırsın. Adaleti saptıran, engelleyen olursa hanesi viran olsun." dedi.

 

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