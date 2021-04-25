Türkiye, koronavirüs salgınına karşı aşılamada hızlı giden ülkeler arasında yer alıyor. Aşı tedarikini artırmak için önemli bir adım atan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının çok yakında vatandaşlara uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Söz konusu aşı Sinovac aşısı gibi inaktif, Biontech aşısı gibi MRNA tabanlı bir aşı olmadığı ve Viral vektör tabanlı koronavirüs aşısı olarak ön plana çıktığı biliniyor. Bunun üzerine birçok kişi, viral vektör aşısının ne olduğunu ve Viral vektör tabanlı koronavirüs aşısının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Viral vektör tabanlı koronavirüs aşısı ne demek?

Viral vektör aşısına koronavirüs bileşenleri eklenmiş başka türden virüsler eklenmektedir. Koronavirüs çalışmalarında en çok kullanılan, insanlarda ve hayvanlarda soğuk algınlığına yol açan adrenovirüsler, virüs vektörleri virüsün genetik özelliklerinin aktarıldığı vekil virüs aracılığıyla vücutta bağışıklık tepkisi oluşturmayı hedeflemektedir.

Bilim Akademisi Üyesi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Hakan S. Orer, viral vektör aşıları ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

“Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen viral vektör aşılarında çift zincirli DNA virüs grubundan insan ya da şempanze adenovirüsleri kullanılıyor. Normalde adenovirüsler hafif seyreden üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olsa da vektör olarak kullanılacak adenovirüslerin hücre içinde çoğalma kapasiteleri genetik yapılarıyla oynanarak ortadan kaldırılıyor."