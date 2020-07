Viral hepatitler yılda 1 milyondan fazla can alıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak: - "Viral hepatitler siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine sebebiyet vererek ölüme neden olabilir. Her yıl 1 milyondan fazla kişi hepatit B ve C ye bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor" - "Hepatit C’nin temel bulaşma şekli kan yoluyladır. Dünyada 71 milyon, ülkemizde 500 bin civarında Hepatit C taşıyıcısı olduğu tahmin ediliyor. Hepatit C’nin aşısı yok, ancak son 5 yılda geliştirilen ilaçlar sayesinde virüsü yüzde 95 oranında kandan temizleyebiliyoruz"