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Virajı alamayınca Munzur Çayı'na uçtu: 1 kişi öldü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, sürücüsü hızlı girdiği virajı alamayınca Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:12
Virajı alamayınca Munzur Çayı'na uçtu: 1 kişi öldü

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolunun 35'nci kilometresinde meydana geldi. Pertek ilçesine bağlı Günboğazı köyünden Ovacık ilçesine giden Yüksel Gürsönmez yönetimindeki otomobil, sürücü hızlı girdiği virajı alamayınca Munzur Çayı'na uçtu.

Ters dönen araçtakilerin yardımına, yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan Sürayi Gürsönmez’in öldüğü ortaya çıktı, sürücüsü Yüksel, eşi Elif ve kızı Havin Gürsönmez ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 17:12
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