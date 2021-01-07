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Yerel Virajı alamayan TIR devrildi! Tonlarcası yola saçıldı
Yerel

Virajı alamayan TIR devrildi! Tonlarcası yola saçıldı

Mersin'de bir TIR'ın virajı alamayarak devrilmesi sonucu tonlarca mısır yola savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 11:17:00 -
Virajı alamayan TIR devrildi! Tonlarcası yola saçıldı

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan yüklediği mısırı Mersin'deki tavuk çiftliklerine götüren Nurullah A. yönetimindeki 02 AAD 672 plakalı TIR, otoban bağlantı yolundan merkez Toroslar ilçesindeki Akbelen Bulvarına çıkan virajda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, tonlarca mısır yola savruldu.

Kaza sonrası Akbelen Bulvarındaki trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanırken, yola dökülen mısırlar karayolları ekiplerince ikinci bir kazaya meydan vermemek için süpürüldü.

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