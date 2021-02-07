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Gündem ‘Vira bismillah’ diyerek başladılar! Karadeniz’de müjde
Gündem

‘Vira bismillah’ diyerek başladılar! Karadeniz’de müjde

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yasal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 santimin altındakilerin oranının artması nedeniyle yasaklanan hamsi avı, 1 aylık aranın ardından getirilen ek tedbirlerle yeniden başladı. Gece yarısından itibaren yasağın kalkmasıyla birlikte ‘vira bismillah’ diyerek Karadeniz’e açılan balıkçılar, hamsi avladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 09:17:00 -
‘Vira bismillah’ diyerek başladılar! Karadeniz’de müjde

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında ve et verimlerinin de düşük olduğu tespit edildi.

Bakanlık, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarının olumsuz etkilememesi için İstanbul Boğazının tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 8 Ocak tarihinden itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığına 10 gün süreyle yasak getirdi.

Bakanlık bu süreyi iki kez 10’ar gün daha uzatarak 1 aya tamamladı.

Ek tedbirlerle av yeniden başladı

Bakanlık, 1 aylık yasağın ardından ek tedbirlerle hamsi avına yeniden izin verdi. Bu gece yarısından itibaren yasağın kalkmasıyla birlikte Karadeniz’de balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek denize açıldı.

Görevlilerin nezaretinde avlanan hamsiler, kentlerde belirlenen 2 noktadan karaya çıkarılarak, boy denetiminden sonra balık haline sevklerine izin verilecek. Hamside 9 santimetrenin altında avlanma ise yapılamıyor. 

Rize’de 1 aydır bekleyişlerini sürdüren ‘Pala Mustafa’ adlı tekne kaptan ve personeli yasağın kalkmasının ardından gece yarısı limandan denize açıldı.

Kaptan Mustafa Kuru ve 25 mürettebatı, 30 metrelik tekne ile açıldıkları denizde radarda hamsi sürülerini aradı.

Kaptan Kuru yasağın kalkmasıyla yeniden denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Gece saatler 00.00’ı gösterdiğinde ‘vira bismillah’ dedik, hamsi avı için denize açıldık.

Bugünü bekliyorduk, inşallah bereketle başlarız. Cihazlardan numuneleri görüyoruz. Rize çevresinde bu gece avımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Ağımızı saracağız ve inşallah kutu kutu hamsilerle limana döneceğiz” dedi.

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