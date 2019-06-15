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'VIP' Ekrem emlak kralı çıktı!

“Alt katı ahır olan 60 metrekarelik evde büyüdüm” deyip gariban ve mağdur pozlarına bürünen terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ve İYİ Parti'nin destek çıktığı CHP adayı Ekrem İmamoğlu, emlak kralı çıktı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
'VIP' Ekrem emlak kralı çıktı!

Mal varlığı hakkında mahkemece gizlilik kararı aldıran CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun neden böyle bir yola başvurduğu belli oldu. İmamoğlu’nun kendisi, eşi, şirketi ve babası Hasan İmamoğlu’nun üzerine kayıtlı onlarca gayrimenkul olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu’nun bilinmeyen ortaklık ve şirketleri olduğu iddiası da cabası…

Ağırlık o ilçede

60 metrekarelik alt katı ahır olan evde büyüdüm” diyen CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun dudak uçuklatan bir serveti olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu’nun ısrarla gizlemek istediği servetinin ‘bir kısmına’ Yeni Şafak ulaştı. İmamoğlu’nun büyük çoğunluğu bir dönem başkanlık yaptığı Beylikdüzü ile Büyüçekmece’de. Güngören’de de hatırı sayılır gayrimenkulü olan İmamoğlu ve ailesinin diğer adresi ise Balıkesir’de CHP tarafından yönetilen Edremit ilçesi oldu.

Ofis de var dükkan da

İmamoğlu’nun mal varlığının bir kısmı İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adına tescilli. Şirket adına 26 ofis, 15 mesken-daire, 19 dükkan, 6 büro ve 3 arsa var. İmamoğlu’nun kendi soyadını taşıyan İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi üzerinde Yakuplu mahallesinde 2016 ve 2017 yıllarında aldığı 2 arsanın toplam alanı 10 bin 317 metrekare. Ofislerin büyük çoğunluğu ise Gürpınar Çukurbostan’da. 1508 ada 3 paseldeki 4 blok binadaki 20 ofis, 9 dükkan ve 6 mesken, 2017-2018 yılının farklı tarihlerinde kat karşılığı temlik ile alınmış. İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi üzerine kayıtlı olan Gürpınar Mahallesi’ndeki 1294 ada 4 parseldeki binada 6 dükkan, 6 ofis ve 4 mesken bulunuyor.

47’si başkanlıktan sonra

Gürpınar Mahallesindeki 1638 ada 33 parseldeki binada bulunan 2 mesken de İmamoğlu’nun şirketi üzerine kayıtlı durumda. Yakuplu’da 716 parsel 4 adada sahile yakın konumda olan 2 adet A tipi dubleks lüks villa da yine İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi üzerine kayıtlı durumda bulunuyor. İmamoğlu’nun şirketi üzerine Büyükçekmece’deki Yeni Gürpınar Mahallesi 1139 parsel 9 adada. Şirket üzerindeki toplam 69 gayrimenkulden 47’sine ilişkin işlemin Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı olduğu 2014 yılından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Zeytinlikler bir anda arsa oldu

Ekrem İmamoğlu’nun kendi üzerine de çok sayıda taşınmazı var. Örneğin Balıkesir’in Edremit ilçesinde İmamoğlu’nun tam 15 arsası var. Arsalardan 14’ü Güre Mahallesi’nde Kazdağları’nın eteğindeki Kavurmacılar mevkiinde. İmamoğlu’nun 3 bin 455 metrekaresine sahip olduğu müşterek arsa ise Güre Mahallesi Küçüktepe mevkiinde. Fiilen zeytinlik özelliği taşıyan bölge, CHP’li Edremit eski Belediye Başkanı Kamil Saka döneminde yapılan değişikle imara açıldı. Bu süreçte arazilerin “zeytinlik vasfını yitirmiş alan” statüsüne sokulması için çok sayıda zeytin ağacı katledildi, bazı ağaçlar da kağıt üzerinde yok sayıldı. Bu kararla zeytinlik parsellerin üzerine 2 katlı villa yapımı için yol açıldı. Belediyenin İmamoğlu’na diğer kıyağı da bazı parsellerin birleştirilmesi oldu.

Bodrum'da villa

Tek parsel haline getirilen araziyi ikiye bölen yol kaldırıldı ve arazide imar artışına gidildi. CHP’nin adayının mal varlığı bununla da sınırlı değil. Çanakkale Bigalı köyünde 2 kagir ev ve damı bulanan İmamoğlu’nun Beylikdüzü Kavaklı’da 1’i Triplexs 3 daire/mesken, 3 dükkan, 1 arsa ve 1 tarlası var. Gürpınar’da 2 dükkanı bulunan CHP adayı, Trabzon Ortahisar’da da 1 arsa sahibi. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da hatır sayılır şahsi tapusu var. Kavaklı’da 1 arsası ve 1 dükkanı bulunan İmamoğlu’nun Büyükçekmece Gürpınar’da 1’i dublexs 3 meskeni var. Dilek İmamoğlu’nun Bodrum’un meşhur Çukurbük mevkiinde de 2 katlı villası bulunuyor.

Zeytinliğe 4 villa

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun da Edremit Güre’de 9 parselden oluşan binlerce metrekare arazisi var. Ancak bu parsellerden bir kaçı tevhit işlemi ile birleştirildi. Aslında zeytinlik olup daha sonradan CHP’li belediye tarafından imara açılan bu araziler içinde bulunan 599 ada 1 nolu 5 bin 425 metrekare arsa üzerinde 2’şer katlı 4 villa (8 bağımsız yapıdan oluşuyor) bulunuyor. Beylikdüzü Kavaklı’da 644 No’lu ada üzerinde 3 parsel, yine Kavaklı’da 2, Gürpınar’da da 1 parsel olmak üzere binlerce metrekarelik alanın ortağı ya da sahibi. Kavaklı'daki araziler üzerinde bulunan yapılarda Hasan İmamoğlu'nun daire ya da dükkanı olup olmadığı ise bilinmiyor.

 

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Çanakkale
  4. Balıkesir
  5. chp
  6. Aday
  7. imamoğlu
  8. SİYASET Haberleri
  9. Hasan İmamoğlu
  10. Ekrem İmamoğlu'nun malvarlığı

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah10 dk önce
    KOC Holdingin B.duzu Belediyesi yetkisindeki 172 DONUM BEKO arazisinin 40 donumu halka aittir, neden hala devredilmiyor .... IMAMOGLU NELER OLDu, OLUYOR BOYLE KOC ile icli-disli???
  • Murat Murat 11 dk önce
    imamoglu. Bu.idalara.Bir. Açıklama.Boçlu. Bu. Kadar. Mal. Ancak.Hirsizlik.Calma. Ile. Olur. Adam. . 60 metre kare. Alti. Ahır. Yerde. Dunyaya. Gelmiș. Babasıda.Fakir. Bukadar.Mal. Nereden. Geliyor. Istanbul. 60. Yıl. Çalısan. Bir ișçi. Bir daire. Bile. Alamiyor.Bu NE. DEMEZLERMI. Bu. Malın.Kaynagi. NEREDEN. PONTUSTANMI. YUNANISTANDANMI. GELIYOR.TABIKI. HIRSIZLIK.
  • TOLGA TOĞACTOLGA TOĞAC17 dk önce
    Sn Erdoğan'ın da' mal varlığını bir gün haber yapmanız dileğiyle !
  • Hale Hale 18 dk önce
    İyi çalmış
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 39 dk önce
    Hırsız CHP
  • ahmetahmet42 dk önce
    kamuoyunun hizmetine talip olanlarin seffaf ve durust olmasi gerekir. bunun icin ozel yasalarla malbeyani verme zorunlulugu getirilmis. buna ragmen NEDEN boyle bir gizlilik pesinde bu kim oldugu mechul, proje aday??? BU TALEBI MAHKEME NASIL KABUL EDER? KIM BU HAKIM? KAMUDAN SAKLANMASINDA nasil bir kamu yarari olabilir??? Yoksa NITELIKLI DOLANDIRICILIK SANIGI OLAN EKREMIN mal varligi icinde kamu mali da mi var?
  • millimilli43 dk önce
    BU chp nin imamı ekrem bikeredürüs olsa servti için mahkemeden gizlilik kararı aldırmaz ama güzel tiyatro oynuyo ama gerçeler meydana dökülmeye başladı 2 cisi yalançı az buzda değil her yalanı belgeleriyle açığa çıktı bundaki taktik kılıçtaroğlu gibi çamur at izi kalsın bu millet yer nasılolsa taktiği ama erken döküldü pislikleri çünkü gerçekler gizlenemez

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