VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 131.200 seviyesinden açıldı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 131.200 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 131.200 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 131.125 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında, 131.200 seviyesinde dengelendi. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 131.525 puandan tamamlamıştı. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.400 ve 133.000 seviyelerinin direnç, 128.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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