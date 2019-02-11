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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 131.000 seviyesinden açıldı

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:39
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 131.000 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde, 131.000 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 130.650 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta genelinde ise Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 129.700 seviyesinin destek, 131.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:39
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