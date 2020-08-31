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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 09:38:28 -
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün son işlem günü olan ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.242,00 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.248,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde, 1.242 seviyesinde dengelenirken, yarından itibaren en yakın vade olarak işlem görecek ekim vadeli kontrat ise 1.247,50 puandan işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, Avrupa borsalarındaki negatif görünümün etkisiyle satıcılı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı 1.239,75 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün yurt içinde 2. çeyrek GSYH, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini, bu hafta ise yarın dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, cuma günü ABD istihdam raporu ve perşembe günü yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) veri takviminde öne çıktığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.230 seviyesinin destek, 1.280 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 2. çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.

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