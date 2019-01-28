VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 131.300 seviyesinden açıldı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 131.300 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 50 puan üzerinde, 131.300 seviyesinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde 130.500-132.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın hemen altında, 131.250 puandan kapatmıştı. Analistler, uluslararası piyasada doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybının TL varlıkları desteklediğini ifade ederek, ABD'de federal hükümetin, 35 gün kapalı kalmasının ardından bugün açılacağını, bu nedenle hafta boyunca yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan endeks kontratında 132.000 ve 133.000 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 130.000'in destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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