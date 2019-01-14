VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 117.500 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında 117.500 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, 117.800-118.800 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 118.475 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, Suriye, Brexit ve ABD'de federal hükümetin kapalılığına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

16 Ocak Çarşamba günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının da haftanın öne çıkan gündemi olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.800 seviyesinin direnç, 117.000 ve 115.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.