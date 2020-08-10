VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.183,50 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.180,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında 1.183,50 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 1.145,25 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve normal seansı 1.196,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise sınırlı gerileme ile 1.187,25 puana indi.

Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımlarına devam ederek Aktif Rasyosu'nda yaptığı güncellemenin bankacılık hisseleri üzerindeki etkisinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.175 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.