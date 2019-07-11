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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, yüzde 0,8 yükselişle 128.800 puan seviyesine çıktı

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 artışla 128.800 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.075 puan üzerinde 128.800 puanda dengelendi.

Dün düşüş eğilimdeki döviz kurları ve spot piyasada banka hisselerindeki güçlü alımların etkisiyle yükselen endeks kontratı, günü yüzde 1,75 artışla 127.725 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasının faiz indirim beklentilerini artırdığını belirterek, buna bağlı olarak dolar endeksinin gerilediğini ve gelişmekte olan ülke varlıklarının pozitif etkilendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 130.500 seviyesinin direnç, 126.300 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
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