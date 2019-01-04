0553 313 94 23

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, 113.700 seviyesinden açıldı

04 Ocak 2019 Cuma 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 113.700 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 113.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 113.700 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,20 azalışla 113.125 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'nin aralık ayı istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 112.500 seviyesinin destek, 115.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 09:35
  1. BIST
  2. VİOP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    1. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    2. Muhtarlık seçmen listesi sorgulama
    3. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri..
    4. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    5. Gönül Yazar hastaneye mi kaldırıldı?
    6. Türk Telekom, yeni bulut servisi..
    7. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    8. Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon..
    9. Asya borsaları
    10. Kuş cennetinde "ördek katliamı" yapan..
    11. Borsa, güne yükselişle başladı
    12. Seçmen listesi sorgulama 2019
    13. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ..
    14. Seçmen listesi askıya çıktı mı?
    15. Dolar/TL 5,4510 seviyesinde işlem..
    16. Memur emekli ikramiyesi ne kadar 2019?
    17. Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere..
    18. Pakistan Başbakanı Han DEİK..
    19. Honda’dan yeni yıla özel kampanya
    20. Kılıçdaroğlu'ndan uyarı: Binali..
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!
    Babası AK Parti'den aday olunca, İYİ Parti'den istifa etti!