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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:46:51 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.561,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.578,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 1.561,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 1.550-1.570 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.545,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.552,50 puana çıktı.

Analistler, küresel ölçekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına paralel gündeme gelen ek kısıtlamaların risk algısını artırdığını ancak aşılama ve teşvik paketlerine ilişkin olumlu haber akışının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmediğini ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın mali yardımların önemini vurguladığını anımsatan analistler, ABD'de teşvik paketine ilişkin haber akışının öneminin arttığını aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.572 ve 1.585 seviyelerinin direnç, 1.520 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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