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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:43:07 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.491,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.492,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.491,00 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, seans bitimine yakın spot piyasada banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarıyla kazançlarını kısmen geri verdi ve normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.483,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yükselişini sürdürerek 1.489,50 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini açıklamasıyla risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı özeti ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceği bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 puanın direnç, 1.470 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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