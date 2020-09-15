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Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:44:21 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.247,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.249,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.247,00 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 artışla 1.244,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin temel faktörlerinden TikTok'un, ABD'li Oracle firmasıyla anlaşması ve Çin'de beklentilerden iyi gelen makro ekonomik verilerin küresel risk iştahını artırdığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının da piyasaları desteklediğine dikkati çeken analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.255 ve 1.270 seviyelerinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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