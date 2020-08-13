  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 09:51:12 -
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.260,00 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.261,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.260,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 artışla 1.252,50 puandan tamamlaması sonrası, akşam seansında da yükselişine devam etti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.240 puanın destek, 1.270 ve 1.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek
Gündem

Mısır'dan Türkiye'ye sürpriz hamle! Yunanistan Ege'de de hesap verecek

Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine engel olmak isteyen Yunanistan ile korsan anlaşma imzalayan Sisi yönetiminden sürpriz bir hamle..
Bıçaklı kavgada 2 yaralı
Yerel

Bıçaklı kavgada 2 yaralı

Osmaniye'de bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!
Siyaset

CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!

Mavi Vatan hamleleriyle ilgili CHP'li vekilden hükümete destek geldi. Eski pilot olan CHP'li Mehmet Ali Çelebi, "Siyasi desteğim tamdır, hiç..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı